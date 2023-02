Simone Scuffet, îngerul păzitor al CFR-ului, reacție după eliminarea din Conference League: „Este importantă încrederea pe care am căpătat-o din acest meci!”

Simone Scuffet, portarul italian de la CFR Cluj, a păstrat poarta intactă în returul cu Lazio din Conference League.

La finalul partidei, Scuffet a oferit o primă reacție. Iată ce a spus după eliminarea din Conference League.

„Este importantă încrederea pe care am căpătat-o din acest meci!”

„Cel mai important lucru e rezultatul echipei, așa că nu râd nu niciun ochi, plâng cu ambii. Dar pentru noi e important să păstrăm această performanță, am făcut un joc bun, mai bun decât cel din tur. Trebuie să luăm această încredere și să o folosim în următoarele meciuri din campionat. Campionatul e principalul nostru obiectiv, așa că trebuie să presăm.

A fost un meci diferit, pentru că săptămâna trecută, cu un jucător în plus, toată lumea a așteptat să creăm mai mult, dar nu am făcut-o. Astăzi am știut că e ultima noastră șansă și că e important să jucăm cât de bine putem. Am jucat bine astăzi, dar golul pe care l-am primit în tur ne-a eliminat.

A fost bine că am jucat cu o echipă italiană pe care o cunosc, cunosc nivelul și e bine pentru toți fanii să concurăm cu o echipă de acest gen. Este importantă încrederea pe care am căpătat-o din acest meci”, a declarat Simone Scuffet, pentru Pro TV.