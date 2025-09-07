Simone Tempestini a câștigat Raliul Iașului

Pilotul Simone Tempestini, campionul național en titre, a câștigat, duminică, Raliului Iașului, etapa a șasea a Campionatului Național de Raliuri.

Următoarea etapă a sezonului va fi Raliul Vâlcii, pe 26-27 septembrie

Tempestini a obținut astfel a patra sa victorie în acest sezon (etapa a cincea, Raliul Moldovei, a fost anulată).

Echipajul Simone Tempestini/Carmen Poenaru (Skoda Fabia RS Rally 2) s-a impus cu timpul de 01h 19 min 38 sec 6/10, urmat de frații Norbert și Francesca Maior (Citroen C3 Rally 2), la 40 sec 2/10, și de Bogdan Marișca/Sebastian Itu (Skoda Fabia RS Rally2), la 02 min 26 sec 6/10.

Raliul Iașului a avut 142,3 km și 10 probe speciale.

În clasamentul general al piloților, Tempestini conduce detașat, urmat de Andrie Gîrtofan (clasat al patrulea la Iași) și Norbert Maior.

