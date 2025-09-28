Simone Tempestini a devenit campion național absolut pentru a 10-a oară

Pilotul Simone Tempestini a câștigat titlul de campion național absolut al României, pentru a zecea oară, un record, după s-a impus sâmbătă în Raliul Vâlcii, etapa a șaptea a Campionatului Național de Raliuri.

Penultima etapă va avea loc pe 18 și 19 octombrie

Echipajul Simone Tempestini/Carmen Poenaru (Skoda Fabia RS Rally 2) a fost cronometrat cu timpul de 01 h 25 min 27 sec 9/10, obținând totodată și titlul de campion național pe macadam.

Pe locul secund în cursa de la Vâlcea s-au clasat, la 39 sec 5/10, frații Norbert și Francesca Maior (Citroen C3 Rally 2), câștigătorii ediției de anul trecut.

Podiumul a fost completat de echipajul Andrei Gîrtofan/Tudor Mârza (Skoda Fabia RS Rally 2), la 1 min 46 sec 3/10.

Austriacul Manfred Stohl (Citroen C3 VR5), fost campion mondial WRC, s-a clasat pe locul al patrulea, la 2 min 27 sec 5/10.

Cu cinci victorii din șase posibile în actuala stagiune, Simone Tempestini (Skoda Fabia Rally2 Evo) are un avantaj confortabil în clasamentul general, fiind urmat de Andrei Gîrtofan și Norbert Maior.

Penultima etapă a sezonului va avea loc pe 18 și 19 octombrie, Tess Rally Brașov & Târgu Secuiesc.