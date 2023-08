Simopna Halep continuă dezvăluirile despre perioada prin care trece: „Tot timpul cei care m-au acuzat au amânat”

Jucătoarea română de tenis a dezvăluit așteaptă decizia ITIA după ce a fos audiată în cazul de dopaj în care este implicată.

„Aşteptarea a fost un calvar”, recunoaște Simona Halep

Cea mai valoroasă jucătoare română de tenis din istorie nu face decât să se antreneze pe terene neomologate de forul mondial, după ce pe 21 octombrie 2022 era suspendată provizoriu, ca urmare a faptului că a fost depistată pozitiv la roxadustat.

Halep a fost audiată în ultima săptămână a lunii iunie, dar încă nu a primit decizia celor de la ITIA. Pe 29 august se împlinește un an de la ultimul ei meci oficial: 2-6, 6-0, 4-6 cu ucraineanca Daria Snigur, în primul tur la US Open după o oră și 42 de minute de joc.

Ea a oferit un interviu postului Eurosport, care va fi difuzat în două părți, azi și mâine, pe canalul 1.

„Am refuzat de fiecare dată să cred că se va mai amâna încă o dată pentru că îmi doream foarte mult să fiu judecată. Indiferent de rezultat, mereu am spus că vreau să fiu audiată şi să vedem ce se întâmplă.

Aşteptarea a fost un calvar, pentru că în viaţă incertitudinea şi faptul că nu ai nicio putere îţi creează mari dificultăţi, e greu să trăieşti în stilul acesta”, a recunoscut Simona Halep.

„Tot timpul cei care m-au acuzat au amânat”, insistă Simona Halep

Simona Halep a atras atenția asupra faptului că amânările în ceea ce privește audierea și luarea unei decizii au fost făcute numai de către partea acuzatoare.

„A fost o perioadă în care am avut foarte multe speranţe de la o amânare la alta. M-am antrenat intens, mi-am dorit să fiu pe teren, am început să privesc tenisul altfel şi am apreciat fiecare zi petrecută la antrenament.

Dar, de fiecare dată când se amâna audierea, parcă primeam o lovitură puternică şi mă descurajam din nou. Au fost foarte multe suişuri şi coborâşuri, dar pot să spun că am gestionat destul de bine şi nu mi-am pierdut plăcerea de a juca tenis.

Nu am amânat eu niciodată acest caz, această audiere. Tot timpul cei care m-au acuzat au amânat, eu am vrut cât mai repede să fiu judecată şi să primesc decizia”, a mai transmis fostul lider WTA și dublă câștigătoare de turnee de Mare Șlem.