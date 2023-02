Singura nemulțumire a lui Gică Hagi după ce Farul a învins-o pe Petrolul! Fotbalistul care l-a impresionat: ”A pictat!”

La finalul meciului, Gheorghe Hagi a avut cuvinte de laudă pentru elevii săi, deși a avut și o nemulțumire: faptul că echipa ar fi putut marca mai multe goluri.

”Am jucat un meci foarte bun. Ritmul a fost foarte bun, am făcut ambele faze foarte bine. Am creat presiune, adversarul nu a avut timp să gândească. Asta s-a văzut. O victorie meritată, deși am avut puține goluri și multe ocazii.

Alibec se simte bine cu noi. A găsit echipa care îl pune în evidență. Jucăm un fotbal bun. Progresăm, creștem de la meci la meci. Alibec a știut fotbal întotdeauna. Nu am de unde să știu dacă va fi același și la națională. Acolo depinde de toți ceilalți, la fel ca aici. Nu joacă fotbal singur. Trebuie să fie o echipă.

Nu putem scoate în evidență doar jucătorii din față. Și apărătorii au jucat foarte bine azi. Mijlocașii, nu mai vorbesc, Băluță a pictat. Kiki a făcut un meci foarte bun, Borza la fel. Mazilu, cu experiența puțină pe care o are, s-a descurcat foarte bine.

Sunt puncte importante, care ne poziționează acolo sus. Ne dau încredere. Trebuie să arătăm din ce în ce mai bine, nu suntem la capacitate maximă din punctul meu de vedere. Suntem pe drumul cel bun, ne dorim, vorbim mereu cum să progresăm. Sperăm să găsim drumul.

Trebuie să ne luptăm, să ne batem pentru a câștiga. Victoria aduce fericire, încredere și respect”, a spus Gheorghe Hagi la finalul meciului.