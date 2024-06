Singurul regret al lui Didier Deschamps după remiza cu Olanda

Didier Deschamps, selecţionerul echipei de fotbal a Franţei, a afirmat după remiza cu Olanda (0-0), că „singurul regret este că nu am marcat”.

„Nu am avut timpul necesar pentru pregătire fizică”, recunoaște Deschamps

Selecţionatele Olandei şi Franţei au terminat la egalitate, 0-0, vineri seara, pe Leipzig Stadium, într-un meci din Grupa D a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, găzduit de Germania.

„A fost un meci de înalt nivel, dar singurul regret de astăzi este eficacitatea, pentru că am avut cel puţin ocazii clare, am fi putut trece în avantaj, dar şi Olanda a avut două sau trei”, a spus Deschamps.

„A fost un meci de o altă intensitate cu o echipă a Olandei mai prudentă decât de obicei. Să ai atâtea ocazii şi să nu înscrii este singurul regret pe care îl am în această seară”, a adăugat acesta.

„A fost şi oboseală, nu am avut timpul necesar pentru pregătire fizică. În comparaţie cu adversarul nostru, am avut mai puţin de 36 de ore de recuperare. Ei au jucat primul lor meci la ora 15:00, noi a doua zi la 21:00. În ciuda a tot, am răspuns astăzi pe plan fizic. Am făcut tot ce trebuia cu preparatorul pentru a ne recupera la maximum”, a mai precizat selecţionerul.

Franța și Olanda au câştigat primele partide din grupă

Acesta a fost primul meci fără gol marcat de la EURO 2024, deşi ambele formaţii şi-au creat oportunităţi bune de a înscrie.

Referitor la absenţa starului Kylian Mbappe la acest meci, victima unei fracturi nazale, Deschamps a afirmat: „Kylian este Kylian, nu-l vom compara cu alţii. Evident, echipa ar fi fost mult mai bine cu el pe teren, dar a fost mult mai prudent ca el să rămână pe banca de rezerve. Fiecare zi care trece, este o zi câştigată pentru recuperarea lui”.

Ambele echipe au câştigat primele partide din grupă, Franţa cu Austria (1-0), iar Olanda în faţa Poloniei (2-1), astfel că, deşi sunt practic calificate în optimi, îşi vor afla poziţia din grupă după ultimele partide, din 25 iunie, Olanda – Austria (Berlin, 19:00) şi Franţa – Polonia (Dortmund, 19:00).