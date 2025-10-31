Singurul stadion candidat la găzduirea finalei Ligii Campionilor 2028 este Allianz Arena din Munchen

Stadionul Allianz Arena din Munchen este singurul candidat pentru a găzdui finala Ligii Campionilor din 2028, în timp ce Wembley și Camp Nou concurează pentru finala din 2029, a anunțat UEFA într-un comunicat de vineri, scrie AFP.

Camp Nou din Barcelona vrea finala din 2029

Federațiile naționale au avut timp până pe 22 octombrie să își declare interesul de a găzdui cele opt finale ale competițiilor europene din 2028 și 2029, iar Germania a fost singura țară care a candidat pentru finala Ligii Campionilor din 2028, Munchen fiind cel care a găzduit finala de la sfârșitul lunii mai 2025, victorie cu 5-0 a lui Paris Saint-Germain asupra lui Inter Milano.

Aceasta ar fi a șasea finală a Ligii Campionilor la Munchen, după cele din 1979, 1993 și 1997 de pe Stadionul Olimpic și finalele din 2012 și 2025 de pe Allianz Arena.

Pentru 2029, Anglia, cu stadionul Wembley din Londra (gazda finalei din 2024), și Spania, cu Camp Nou din Barcelona (în prezent în curs de renovare și extindere la 105.000 de locuri), sunt în competiție.

Finalele Ligii Campionilor din 2026 și 2027 se vor juca pe Puskas Arena din Budapesta, respectiv pe stadionul Metropolitano din Madrid.

Diferiții candidați pentru 2028 și 2029 au acum termen până pe 11 iunie 2026 pentru a-și trimite candidatura, urmând ca decizia comitetului executiv al UEFA să fie luată în septembrie 2026. O țară poate găzdui o singură finală pe sezon.