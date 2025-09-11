Singurul ”tricolor” care a scăpat de critici, după Cipru – România 2-2: ”În rest, toată lumea este vinovată”

Într-o intervenție în emisiunea Fotbal Club de miercuri seară, 10 septembrie, Gică Popescu a spus că singurul care nu poate fi criticat este Denis Drăguș, cel care a marcat golurile României.

”Singurul pe care l-am putea scoate din majoritate e Drăguș. El a avut o evoluție foarte bună, cum de mult nu l-am mai văzut. A marcat două goluri extraordinare. În rest, toată lumea este vinovată.”, a spus Gică Popescu.