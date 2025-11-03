Sinner a câștigat turneul ATP Masters 1.000 de la Paris și a redevenit numărul unu mondial

Tenismanul italian Jannik Sinner a câștigat în premieră turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, în finala căruia l-a învins, duminică, în două seturi, 6-4, 7-6 (7/4), pe canadianul Felix Auger-Aliassime.

Grație acestui succes, Sinner a revenit începând de luni pe prima poziție a clasamentului ATP, dar are șanse destul de mici să rămână în fotoliul de lider la final de an, în condițiile în care urmează să își apere titlul la Turneului Campionilor de la Torino, iar diferența sa față de spaniolul Carlos Alcaraz este în prezent de doar 250 de puncte.

Acesta este al cincilea trofeu cucerit de italian de la debutul sezonului 2025, unul contrastant, în care a câștigat titlurile de Mare Șlem la Australian Open și Wimbledon, dar în cursul căruia a primit și o suspendare de trei luni după teste pozitive la un anabolizant, sau a fost nevoit să abandoneze la turneele ATP Masters 1.000 de la Cincinnati și Shanghai.

La prima ediție a Mastersului 1.000 de la Paris găzduit de La Defense Arena, după 40 de ani în care s-a desfășurat la Bercy, Sinner a reușit cel mai bun parcurs al său în capitala Franței, unde atinsese anterior optimile de finală în 2023. El este primul italian care s-a impus în acest turneu, fără să cedeze niciun set pe parcursul săptămânii.

Înaintea finalei, Felix Auger-Aliassime conducea cu 3 victorii la 2 în duelurile cu Sinner, dar canadianul câștigase unul dintre meciuri în urma forfait-ului italianului, pe care nu l-a mai învins pe teren din 2022.

Jannik Sinner s-a înscris în ultimul moment la turneul ATP 250 de la Atena (2-8 noiembrie), în timp ce Auger-Aliassime urma să dispute în aceeași perioadă turneul ATP 250 de la Metz (Franța), de la care și-a anunțat însă retragerea duminică.