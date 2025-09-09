Sinner, descumpănit după ce a pierdut locul întâi în clasament. Ce l-a dezamăgit în finala US Open

Jannik Sinner a admis superioritatea rivalului Carlos Alcaraz în finala US Open 2025.

În cadrul conferinței de presă abordate ca finalist învins, Jannik Sinner a fost lucid și a reușit să își exprime clar planurile care i-au fost reconturate în urma acestui rezultat.

„Am fost foarte previzibil pe teren astăzi. Alcaraz a schimbat constant jocul. Ăsta e stilul lui de joc.

Acum ține de mine dacă vreau să fac schimbări sau nu, dar, cu siguranță, vom munci la asta.

Nu am reușit nici măcar un serviciu-voleu. Nu am folosit scurte, iar, când joci împotriva lui Carlos, trebuie să ieși din zona de confort.

Voi avea ca obiectiv – chiar dacă voi pierde câteva meciuri – să fac niște schimbări. Să devin mai imprevizibil, ca jucător. Asta trebuie să fac, încercând să devin un tenismen mai bun. Până la urmă, acesta e marele meu țel,” a afirmat Jannik Sinner, în conferința de presă.