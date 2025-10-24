Sinner și Zverev s-au calificat în sferturi la Viena (ATP)

Italianul Jannik Sinner (2 ATP) și germanul Alexander Zverev (3 ATP), principalii favoriți, s-au calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului de tenis ATP 500 de la Viena, dotat cu premii totale de 2.736.875 de euro, notează Agerpres.

Sinner, cap de serie numărul unu și campionul din 2023, s-a impus în optimi, cu 6-2, 7-6 (7/4), în fața conaționalului Flavio Cobolli, câștigătorul titlului anul acesta la București.

Zverev, al doilea favorit, a reușit joi a 50-a sa victorie în acest sezon, 6-4, 6-4 cu italianul Matteo Arnaldi.

Campionul din 2021 de la Viena va juca în sferturi contra olandezului Tallon Griekspoor.

Rusul Daniil Medvedev, campionul din 2022, a fost învins în optimi de francezul Corentin Moutet, cu 7-6 (7/3), 6-4.