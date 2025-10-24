Sirop de arţar în cafea, aparat cu lumină roşie pentru vitamina D: Haaland îşi dezvăluie rutinele la debutul pe YouTube

Atacantul echipei Manchester City, Erling Haaland, pune sirop de arţar în cafea, stă în faţa unui aparat cu lumină roşie pentru a absorbi vitamina D şi este priceput în a găti la grătar fripturi la perfecţie. Viaţa de zi cu zi a lui Haaland este o combinaţie între disciplina sportivă şi ritualuri personale, aşa cum a dezvăluit pe noul său canal de YouTube, lansat cu un videoclip intitulat „O zi din viaţa unui fotbalist profesionist”, relatează Reuters.

Videoclipul oferă o imagine rară a casei internaţionalului norvegian în vârstă de 25 de ani – un conac elegant, cu marmură, design minimalist şi ferestre înalte. Un urs de pluş uriaş stă într-un colţ al bucătăriei.

Haaland, care este în cea mai bună formă a carierei sale, cu 24 de goluri în 14 meciuri pentru club şi naţională în acest sezon, îşi începe dimineaţa cu o cafea, pe care o numeşte „un superaliment, dacă este preparată corect”.

Îşi pregăteşte micul dejun cu ouă prăjite şi pâine proaspăt livrată alături de iubita sa, Isabel Haugseng Johansen. Nu are bucătar personal.

„Locuiesc singur de la 16 ani, aşa că trebuie să gătesc”, spune el.

Haaland se îndreaptă apoi spre sala de sport de acasă pentru un masaj şi o sesiune de terapie cu Mario Pafundi, terapeutul sportiv al echipei City.

Deoarece soarele din Cheshire nu străluceşte prea des, Haaland apelează la aparatul său cu lumină roşie pentru a-şi asigura doza de vitamina D. Apoi se îndreaptă spre ferma Greenoaks, unde se aprovizionează cu fripturi, lapte crud şi miere.

Acasă, Haaland pregăteşte două fripturi tomahawk, făcând o baie de gheaţă în timp ce carnea se marinează, înainte de a aprinde grătarul în aer liber.

„Va fi absolut minunat”, spune el, emanând farmecul specific regiunii Yorkshire în timp ce verifică carnea, mândru în mod evident de abilităţile sale culinare.

Când fripturile sunt gata, el renunţă la tacâmuri şi se apucă să mănânce.

„Oamenii văd mereu meciurile, golurile, sărbătorile, dar nu şi orele de pregătire necesare pentru toate acestea”, a declarat Haaland despre lansarea pe YouTube.

„Acest videoclip prezintă rutina, alimentaţia, recuperarea, micile detalii care contează. Este o mică parte din ceea ce sunt eu în afara terenului şi sper că oamenii se vor bucura să vadă această latură a mea.”