Situația de la Dinamo este tot mai grea: „Trăim de la meci la meci”

Echipa de fotbal Dinamo se reunește luni, pentru a pregăti partea a doua a sezonului, dar situația este foarte dificilă.

„Trăim de la meci la meci, asta facem de vreo 10 etape”, a recunoscut Iulian Roșu

O recunoaște unul dintre fotbaliștii de bază, Iulian Roșu. „Trăim de la meci la meci, asta facem de vreo 10 etape încoace. Acum, cei din față au prima șansă de a fi în play-off. Dar presiunea e tot la ei!

După startul prost de campionat, am jucat doar finale. Trebuie să batem tot, apoi, când vom trage linie, să vedem unde vom fi”, a spus jucătorul pentru gsp.ro.

Fotbalistul a dezvăluit că persoanele din conducerea echipei le-au explicat, la finalul anului trecut, cum stau lucrurile din punct de vedere financiar.

„Oficialii fac toate eforturile pentru a ține clubul pe linia de plutire, chiar simt că fac asta. Despre Dorin Șerdean sau alte probleme, nu vreau să mă bag în polemică, nu cunosc detalii, nu este în atribuțiunile unui fotbalist.

Vedem care va fi situația după ce se va relua campionatul. La club nu sunt probleme atât de mari, legate de partea financiară, iar cei din staff ne-au asigurat că totul este OK, chiar credem că acesta este adevărul.

Nu sunt întârzieri mari, o lună. Cei din conducere chiar au făcut totul ca situația să fie bună la echipă. E mai greu fără un buget constant. Nu e nicio stare de panică, nu ni s-a transmis ceva negativ!

Da, și noi, cei de la echipă, și oficialii ne așteptam să fie un verdict favorabil în privința planului de reorganizare, vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Ei, cei de la birouri, erau pregătiți pentru orice scenariu. Nu ne ajută cu nimic plânsul de milă! Treaba noastră este să jucăm fotbal, totul e OK la club, mergem înainte”, a mai precizat Iulian Roșu.

„Rezultatele din ultima vreme arată nivelul muncii întregii echipe”, spune Iulian Roșu

Jucătorul s-a referit și la interdicția la transferuri primită de Dinamo. „Cel mai bine este să-l întrebați pe domnul Burcă (n.r. – antrenorul Ovidiu Burcă), el știe ce să vă răspundă. Noi am făcut un grup frumos, iar rezultatele din ultima vreme arată nivelul muncii întregii echipe.

Lotul este destul de bun, facem față liniștit la orice provocare din acest sezon. Și eu am stat pe tușă, am intrat și mi-am făcut treaba când am fost solicitat.

Antrenorul știe dacă ar mai fi nevoie de cineva anume. Pentru noi este OK dacă vom continua așa. Poate fi un plus pentru noi că există această interdicție, ne știm, sunt relații de joc, se vede cum am terminat 2022”, a încheiat Roșu.

Dinamo se află pe locul 8, după 16, etape cu 24p, la 2 distanță de locul 6, ultimul care permite participarea în play-off. Liga 2 se va relua la finalul lunii februarie, iar dinamo mai are de jucat, în sezonul regulat, cu Unirea Constanța (Locul 20, pe teren propriu), Șelimbăr (Locul 12, în deplasare) și Politehnica Timișoara (Locul 19, pe teren propriu).