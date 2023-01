Situația de la FCSB, ironizată de un fost internațional român: „Antrenorul principal e în Pipera”

FCSB se află în cantonament în Antalya, sub comanda delegatului Mihai Pintilii. Antrenorul din acte, Leonard Strizu, a rămas acasă.

Antrenorul principal al FCSB e în Pipera, a spus Valeriu Răchită, făcând trimitere la patronul Gigi Becali

Managerul general al echipei, Mihai Stoica, spunea pe 8 ianuarie că Leonard Strizu nu va mai fi antrenorul echipei, dar după 2 zile s-a răzgândit, dezvăluind e posibil să pregătească gruparea și în partea a doua a sezonului.

Toată această tevatură l-a determinat pe fostul internațional Valeriu Răchită să ia în derândere ceea ce se întțâmplă la formația roș-albastră.

„Sperăm să o ducem bine, fără multe fumigene, așa cum sunt aruncate de MM Stoica. Când toată lumea spunea că e anomalie, cum să trimiți echipa fără antrenor principal, el spunea că nu vrea să îl mai țină. Aseară a revenit și a spus că decide la finalul cantonamentului.

Până la urmă, au dreptate, antrenorul principal e în Pipera. El știe cine face echipa, cine face schimbările. Nu înțeleg de ce nu s-a dus Gigi Becali să vadă pregătirea, ce jucători sunt în formă, care e sistemul de joc.

Chiar am vrut să vin cu licența Pro, o am în mașină. Eu oricum nu vreau să mai antrenez, am spus-o. Ce se întâmplă în fotbalul românesc… cred că am luat cea mai bună decizie uitându-mă la circul din fotbalul românesc și la aceste anomalii.

Au dreptate și antrenorii care spun care spun: ‘Am fost la școală, am plătit!’. Taxa e 5.000 de euro pe licența Pro. Până acolo mai plătești licența B, licența A. Pierzi timp, mergi în străinătate și vin alți băieți, care n-au nici măcar carnet de antrenor și se pun pe bancă.

I-aș exclude pe acești antrenori care fac figurație pe bancă, adică le-aș retrage licența. I-aș retrage licența lui Strizu dacă tot nu antrenează. Ai luat licența și o pervertești, ce faci?”, a spus Valeriu Răchită, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la PRO Arena.