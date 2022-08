Situația dificilă în care a fost pus Liviu Ciobotariu: ”Nu mi-a fost uşor!”

Sepsi a remizat pe terenul celor de la Voluntari, scor 0-0. Echipa are 4 egaluri în primele 5 etape din Liga 1 și este pe locul 7 în clasament. La finalul meciului, Liviu Ciobotariu a recunoscut că i-a fost greu să îl aibă pe fiul său adversar.

”Având în vedere că am întâlnit un adversar foarte bun, Sepsi, faptul că nu am primit gol, că am avut o organizare foarte bună defensivă, pot spune că mă declar mulţumit. Mai avem de lucrat la ce înseamnă faza ofensivă pentru că azi nu ne-am creat foarte multe situaţii de a marca.

”Nu mi-a fost uşor. E o situaţie delicată când îţi vezi fiul adversar, îmbrăcat în alt tricou. Nici nu ştiam cum să reacţionez. În momentul când urca în atac mă gândeam că ar fi bine să nu centreze, iar pe altă parte mă gândeam şi la el să joace bine pentru că Sepsi are un lot echilibrat şi în mod normal trebuie să se lupte pentru postul de titular”, a adăugat antrenorul ilfovenilor.