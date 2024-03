Situație complicată în Liga 2! 4 echipe luptă pentru ultimele două locuri de play-off

Liga 2 a ajuns înaintea ultimei etape din sezonul regulat, care va avea loc la sfârșitul săptămânii.

Gloria Buzău, FK Csikszereda, Chindia și Ceahlăul au șanse de calificare în play-off-ul Ligii 2

Toate cele 10 meciuri se vor juca sâmbătă, 16 martie, de la ora 11:00, patru dintre ele având implicații în lupta pentru play-off.

În acest moment, CSC Șelimbăr (39p), Corvinul, Unirea Slobozia (ambele cu 37p) și CS Mioveni (32p) sunt sigure că vor termina prima parte a campionatului între primele 6.

Pentru celelalte două poziții se luptă Gloria Buzău, FK Csikszereda (ambele cu 31p), Chindia și Ceahlăul (ambele cu 28p).

În ceea ce le privește, partidele de sâmbătă sunt următoarele: CSC Dumbrăvița (locul 14, 22p) – FK Csizkszereda, Gloria Buzău – Viitorul Pandurii Tg. Jiu (13, 23p), CSC Șelimbăr – Chindia și Ceahlăul – Progresul Spartac (20, 1p.)

Dacă FK Csikszereda și Gloria Buzău pierd, iar Chindia și Ceahlăul câștigă, se va ajunge în situația în care toate patru vor avea 31p, astfel că departajarea se va face la golaveraj.

În prezent, situația stă în felul următor: Gloria Buzău are 26-21, FK Csikszereda are 18-13, Chindia are 26-12 și Ceahlăul are 26-17.

De menționat că primele două din clasament, CSC Șelimbăr și Corvinul, nu au drept de promovare în Superligă, fiind cluburi de drept public.

În aceeași situașie se mai află CSM Reşiţa, CSA Steaua, CSM Slatina, CSC Dumbrăvița, CS Tunari și FCM Alexandria.

Ca urmare, toate celelalte 4 echipe prezente în play-off vor lupta pentru promovarea în Superligă, direct sau în urma barajului.