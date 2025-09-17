Situație tensionată în Sudan! Laurențiu Reghecampf, criticat dur de presa locală: „E un arogant! / A făcut nopți albe în cantonament”

Laurențiu Reghecampf pare să fie urmărit de probleme indiferent de locul unde se află. După scandalul din Tunisia, unde a fost demis surprinzător, tehnicianul are acum probleme și în Sudan.

Situație tensionată în Sudan! Laurențiu Reghecampf, criticat dur de presa locală

În urmă cu aproape 6 luni, în martie 2025, mandatul lui Laurențiu Reghecampf la Esperance Tunis s-a încheiat brusc și surprinzător pentru mulți, mai ales că antrenorul român avea, la vremea respectivă, doar două înfrângeri în 24 de meciuri.

Ba mai mult, alături de formația din Tunisia, Reghe, a reușit să câștige și supercupa, iar sezonul părea să fie unul de vis, mai ales că acesta era lider în campionatul din Africa de Nord.

Deși, la momentul acela, nimeni nu a înțeles de ce conducerea celor de la Esperance a ales să se despartă de tehnicianul român, se pare că în spatele acestei decizii sunt motive extra fotbalistice, motive care îi pun în pericol și postul din Sudan.

După ce a pierdut finala, Cupei CECAFA, jurnaliștii din Sudan au oferit mai multe detalii cu vedere la comportamentul tehnicianului care a făcut istorie pentru FCSB (n.r Steaua la acea vreme) în perioada 2012-2014.

„E un arogant!”

După înfrângerea din finala CUPEI CECAFA, în fața celor de la Singida Black Stars din Tanzania, scor 1-2, jurnalistul Mutasim Mohamed a lansat o serie de acuzații cel puțin surprinzătoare cu vedere la tehnicianul român.

„O situație explozivă s-a creat, la Al-Hilal, pe durata cantonamentului din Tanzania. Noi avem aceste detalii de câteva zile, însă am preferat să nu le publicăm înaintea finalei cu Singida Black Stars din dorința de nu pune gaz pe foc înaintea unui meci atât de important.

Din păcate, criza cauzată de antrenorul Reghecampf, oricum, a afectat echipa, în această finală“, a notat jurnalistul arab, în presa locală.

Ba mai mult, Mohamed a dezvăluit că probleme la formația din Sudan au început să apară la scurt timp după ce antrenorul român a fost numit în funcție, caracterizându-l pe acesta ca fiind „un arogant”.

„Încă din primele zile de după sosirea lui Reghecampf, atmosfera a început să se deterioreze în cadrul lotului. Asta din cauza modului în care antrenorul român își tratează jucătorii și stafful.

Reghecampf are o problemă cu localnicii. E un arogant și e convins că oamenii din jurul echipei, care sunt din Sudan, trebuie să fie îndepărtați sau marginalizați.

Așa se explică și faptul că secundul său din acte, Khaled Bakhit, n-are niciun cuvânt de spus. De când a ajuns la echipă, Reghecampf n-a cerut nici măcar o dată părerea lui Bakhit, deși acesta cunoaște foarte bine lotul lui Al-Hilal“, a dezvăluit jurnalistul din Sudan.

„A făcut nopți albe în cantonament”

Ba mai mult, ziaristul nu s-a oprit și a continuat acuzațiile, declarând că Reghe a făcut în nenumărate rânduri nopți albe în cantonamentul echipei, lucru care i-a șocat total pe jucători și pe cei din staff.

„În mai multe rânduri, Reghecampf și apropiații săi au făcut nopți albe în cantonament, cu petreceri și cu băutură. Jucătorii au fost, pur și simplu, șocați, când au văzut ce face antrenorul.

Oricum, sunt deja probleme mari în vestiar. Pentru că, în ultimele săptămâni, Reghecampf a <<reușit>> să aibă conflicte cu mai mulți jucători.

Steven Ebuela, Emad Alsini și portarul Ali Abdallah Abu-Eshrein sunt toți deja în conflict cu acest antrenor“, a povestit ziaristul arab.

Reghe, luat în colimator de un alt jurnalist

Din păcate, pentru fostul soț al Anamariei Prodan, nu doar Mutasim Mohamed l-a luat în colimator. Mohammed Al-Jazouli, tot ziarist în Sudan fiind, acesta a oferit și el detalii cu privire la comportamentul lui Reghe din cadrul clubului.

„Laurențiu Reghecampf, prin comportamentul său iresponsabil, e vinovat pentru ce s-a întâmplat în finala pierdută cu Singida Black Stars.

Din cauza conflictului său cu portarul Ali Abdallah Abu-Eshrein, pe teren a fost trimis Farid Ouédraogo, un goalkeeper ieșit din formă și cu kilograme în plus.

Mai grav e că, înaintea meciului, Reghecampf nu a analizat adversara din finala. Oamenii din interiorul clubului ne-au spus că antrenorul român n-a vizionat nici măcar un meci jucat de formația din Tanzania!

Așa se și explică faptul că jucătorul cel mai periculos de la Singida Black Stars, Clatous Chama, și-a făcut de cap pe teren“, a notat Mohammed Al-Jazouli.

Concluzia jurnalistului sudanez, îngrijorătoare pentru Reghecampf: „Viitorul sună rău pentru Al-Hilal cu acest antrenor iresponsabil și arogant, convins că toți localnicii trebuie să fie îndepărtați.

Al-Hilal e pe cale să-și piardă identitatea și înfrângerea din finala CECAFA e doar un prim semn rău pentru ce va urma cu Reghecampf în frunte“.