Skorupski știe ce cadou să-i facă antrenorului de la Bologna: victoria cu FCSB

Echipa de fotbal FCSB întâlnește formația italiană Bologna, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a treia a Europa League.

Vincenzo Italiano este internat în spital cu pneumonie

Portarul polonez al formației italiene Bologna, Lukasz Skorupski, a declarat, miercuri seara, într-o conferință de presă susținută la Arena Națională din București, că speră să îi ofere cadou antrenorului Vincenzo Italiano victoria în meciul cu FCSB din Europa League.

‘Am studiat jocul celor de la FCSB. Vom juca cu respect, dar fără frică și sperăm să îi facem cadou antrenorului nostru o victorie. Ușor-ușor ne revenim la forma din sezonul trecut, tratăm cu respect toate echipele… am arătat cu Cagliari un joc foarte bun, sperăm să îl arătăm și mâine. E important să muncim mult și să rămânem modești’, a afirmat portarul.

Întrebat cum va afecta jocul echipei absența principalului Vincenzo Italiano, Lukasz Skorupski a răspuns: ‘Nu este o situație ușoară. Nu ne simțim bine știind că este bolnav, este antrenorul nostru și toți ținem la el. Dar noi, veteranii echipei, trebuie să avem încredere în stafful tehnic și mâine să facem un joc foarte bun’.