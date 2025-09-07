Slovenul Matej Jug va arbitra meciul Cipru – România, din preliminariile CM-2026

Arbitrul sloven Matej Jug va arbitra meciul Cipru – România, care va avea loc, marţi, de la ora 21.45, în grupa H, din preliminariile CM-2026.

Matej Jug va fi ajutat la cele două linii de Matej Žunič şi Manuel Vidali, în timp ce rezervă va fi Rade Obrenovič.

În Camera VAR se vor afla Asmir Sagrković şi Alen Borošak.

Meciul Cipru – România, de marţi, de la Nicosia, va fi transmis de Prima TV.