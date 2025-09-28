Slovenul Tadej Pogacar este campion mondial pe şosea

Ciclistul sloven Tadej Pogacar şi-a păstrat titlul, duminică, la Campionatele Mondiale pe şosea de la Kigali, parcurgând în solitar ultimii 66 km ai cursei de 267,5 km, desfăşurată într-o atmosferă excepţională, scrie AFP, potrivit Agerpres.

La feminin se impusese canadiencei Magdeleine Valliers

El s-a impus cu 1 minut şi 28 de secunde în faţa belgianului Remco Evenepoel, pe locul trei sosind irlandezul Ben Healy.

Câştigător al Turului Franţei 2025 şi a două titluri Monument (Turul Flandrei şi Liege-Bastogne-Liege), Pogacar a înregistrat duminică a 17-a victorie a anului şi a 105-a din carieră.

Cursa a fost marcată de abandonul francezului Julian Alaphilippe după aproape 30 de km parcurşi, el declarând că nu se simte bine şi nu poate duce cursa la bun sfârşit.

Aşa cum se ştie, în competiţia feminină, titlul i-a revenit în mod surprinzător canadiencei Magdeleine Valliers.