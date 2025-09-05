Soarta transferului lui Blănuţă la Dinamo Kiev se decide în următoarele ore, a anunțat preşedintele clubului ucrainean

Ihor Surkis, preşedintele clubului ucrainean Dinamo Kiev, a anunţat că va avea o discuţie lămuritoare cu Vladislav Blănuţă, noul transfer al grupării kievene, şi, în funcţie de rezultatele acesteia va decide dacă fotbalistul româno-moldovean va rămâne la Dinamo Kiev sau transferul va fi anulat.

Ultraşii lui Dinamo Kiev au folosit fotografie cu Blănuţă pe post de ţintă de tir

Unele materiale pro-ruse publicate de Vladislav Blănuţă pe contul său de tik-tok nu au rămas fără urmări. Ultraşii lui Dinamo Kiev au distribuit pe X şi Telegram o fotografie în care portretul lui Blănuţă a fost folosit ca ţintă de tir.

Jucătorul a publicat, la rândul lui, un video în care transmite un mesaj către ucraineni: „Dragi ucraineni şi ucrainence. Sunt mândru că voi juca în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Glorie eroilor, glorie Ucrainei. Ucraina va câştiga”, spune Blănuţă, despre care clubul Dinamo Kiev a ecmis un comunicat în care se precizează că fotbalistul şi-a recunoscut greşelile din trecut şi le regretă.

Însă ultimul cuvânt în toată afacerea îl va avea patronul lui Dinamo Kiev, omul de afaceri ucrainean Ihor Surkis: „Să aşteptăm şi să-l ascultăm pe Blănuţă. El încă n-a ajuns în Ucraina. Vom trage concluziile mai târziu. Trebuie să-i ascultăm părerea. Dacă reacţia este adecvată, va juca pentru Dinamo Kiev. Dacă nu, nu va juca aici. Asta e decizia mea finală”, a spus Surkis.