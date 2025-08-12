Șoc în Franța. Gianluigi Donnarumma și-a anunțat plecarea de la PSG

Portarul italian Gianluigi Donnarumma a confirmat public plecarea sa de la Paris Saint-Germain, după patru sezoane în care a apărat poarta campioanei Franței. Situația acestuia la PSG a devenit insuportabilă după ce antrenorul Luis Enrique a decis că Donnarumma nu mai face parte din proiectul echipei, iar francezul Lucas Chevalier a fost adus ca înlocuitor.

Într-un mesaj emoționant adresat fanilor, Donnarumma a spus:

„Am dat totul din prima zi în care am ajuns aici, atât pe teren, cât și în afara lui pentru a apăra poarta lui PSG.

Din nefericire, cineva a decis că nu mai pot face parte din acest grup și nu mai pot contribui la succesul echipei. Sunt dezamăgit și trist.

Sper că voi avea șansa de a-i mai privi în ochi încă o dată pe fanii de pe Parc des Princes pentru a-mi lua rămas bun așa cum trebuie. Dacă nu se întâmplă asta, vreau să știți că susținerea și afecțiunea voastră au însemnat enorm pentru mine. Îmi voi aminti mereu toate emoțiile, toate nopțile magice trăite cu voi, cei care m-ați făcut să mă simt ca acasă.

Colegilor mei, care au reprezentat a doua familie, le mulțumesc pentru fiecare bătălie, fiecare zâmbet, fie moment împărtășit. Veți fi mereu frații mei.

Să joc la acest club și să trăiesc în acest oraș a fost o onoare imensă. Mulțumesc, Paris”, a transmis Donnarumma.

Luis Enrique a explicat decizia la conferința de presă: „Pot spune doar lucruri bune despre Donnarumma. E unul dintre cei mai buni portari din lume, fără îndoială, e un caracter grozav, dar noi căutăm un profil diferit de portar. Repet, nu a fost ușor să iau o astfel de decizie.”

Donnarumma a venit la PSG în 2021, liber de contract de la AC Milan, și a adunat 161 de meciuri în tricoul parizienilor, cucerind 10 trofee, inclusiv Liga Campionilor. Se află acum în ultimul an de contract și nu a acceptat prelungirea, iar PSG i-a transmis un ultimatum de a semna sau de a pleca în această vară. Manchester City este considerată una dintre variantele pentru viitorul său, mai ales dacă Ederson pleacă la Galatasaray.