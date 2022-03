Șoc în lumea sportului mondial – Evgeni Plushenko susține operațiurea criminală a lui Putin din Ucraina: „Stop genocidului!”

Evgeni Plushenko (39 ani) este unul dintre cei mai mari patinatori din istorie, a transmis un mesaj pe contul său de Instagram, pentru tot poporul rus.

„Sunt rus! Sunt mândru să fiu rus! Am fost născut în măreața Rusie, în regiunea Khabrovsk. Am trăit mult timp în Volvograd, am făcut parte din clubul sportiv din Sankt Petersburg, iar acum trăiesc și muncesc la Moscova. Am adus acasă 4 medalii olimpice, la 4 ediții diferite.

Stop rasismului! Stop genocidului! Stop fascismului! Cetățeni ruși, mergeți cu capetele sus în lume și nu fiți timizi, fiți mândri că sunteți ruși!”, a fost mesajul postat de Plushenko pe Instagram.