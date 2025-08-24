Șoc în Rugby Championship! Argentina a învins Noua Zeelandă

Naționala de rugby a Argentinei a obținut o victorie istorică, 29-23 (13-13), contra Noii Zeelande, duminică dimineața, la Buenos Aires, într-o partidă contând pentru etapa a 2-a a turneului The Rugby Championship 2025.

Peste două săptămâni se joacă Australia – Argentina și Noua Zeelandă – Africa de Sud

Pe Estadio ‘Jose Amalfitani’, ‘pumele’, care au dominat partida, au punctat prin două eseuri, ambele transformate, și concretizarea a cinci lovituri de pedeapsă. All Blacks au avut trei eseuri, unul singur transformat, și au fructificat două lovituri de pedeapsă. Argentina obține astfel prima victorie pe teren propriu contra neo-zeelandezilor.

În celălalt meci, campioana mondială en-titre Africa de Sud a învins cu 30-22, pe DHL Stadium din Cape Town, reprezentativa Australiei.

În clasamentul competiției de elită a emisferei de sud, lider după două etape este Noua Zeelandă, urmată de Australia, Africa de Sud și Argentina.

Runda a treia programează peste două săptămâni partidele Australia – Argentina și Noua Zeelandă – Africa de Sud.