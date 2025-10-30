Șoc în sportul mondial! Campioana olimpică Victoria Carl va fi suspendată pentru JO de anul viitor

Antrenorul echipei Germaniei, Peter Schlickenrieder, se așteaptă ca Victoria Carl, campioana olimpică la schi fond, să fie suspendată pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, din februarie, din cauza încălcării regulamentului antidoping, transmite DPA.

Greșelile sau ignoranța nu protejează sportivii de sancțiuni, recunoaște antrenorul ei

„Mă tem că va fi încă o perioadă dureroasă pentru Vicky. Pentru moment, 2030 este probabil singura țintă sigură”, a declarat Schlickenrieder, miercuri, la un eveniment al Federației Germane de Schi, la Nurnberg.

Deși „este clar pentru toată lumea că nu a fost un dopaj intenționat”, Schlickenrieder apreciază că „greșelile sau ignoranța nu ne protejează de sancțiuni”.

Pe lângă aspectul personal, situația este cu atât mai regretabilă, cu cât Carl „ar fi câștigat foarte probabil o medalie la o probă individuală”.

Carl, 30 de ani, a fost testată pozitiv la clenbuterol la un control antidoping în afara competiției, în martie. Substanța interzisă a fost depistată într-un sirop de tuse prescris de un medic militar, după Jocurile Militare Mondiale.

Carl a câștigat aurul cu echipa în proba de sprint la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022

Cazul de dopaj a trenat o perioadă, iar o decizie este așteptată la mijlocul lunii noiembrie.

Schlickenrieder consideră că acest lucru poate fi unul pozitiv, „deoarece este examinat foarte meticulos și comparat cu alte cazuri posibil similare”.

Peter Schlickenrieder consideră că o participare a Victoriei Carl la Jocurile Olimpice de iarnă din 2030 este realistă.

„Vicky, vom fi campioni olimpici și atunci vei părăsi scena olimpică ca o schioare de fond extraordinară. Dacă sănătatea ei va fi bună, este un lucru mai mult decât realist”, a afirmat antrenorul german.

Victoria Carl a câștigat medalia de aur cu echipa în proba de sprint la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022, alături de Katharina Hennig. În sezonul trecut, ea s-a clasat pe locul al doilea în Cupa Mondială și a cucerit bronzul la Campionatele Mondiale, în proba de ștafetă pe echipe.