Șoc în tenisul mondial! Jucătorul de pe locul 51 a fost suspendat 18 luni, fără să fie prins dopat

Jucătorul suedez de tenis Mikael Ymer (51 ATP) va absenta 18 luni din circuit, deși nu a fost depistat pozitiv.

Ymer a produs una dintre surprizele turneului de la Wimbledon, încheiat duminică prin victoria lui Carlos Alcaraz.

Suedezul, al 59-lea în lume la vremea respectivă, l-a învins în turul 2 pe americanul Tylor Fritz (13 ATP, cs 13) cu 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2. Anterior trecuse de slovacul Alex Molcan (83 ATP) cu 6-3, 6-3, 6-4, după care a fost eliminat de columbianul Daniel Galan în 5 seturi.

Ymer este acuzat că s-a sustras de la trei teste antidoping, motiv pentru care a fost suspendat 18 luni din circuitul ATP.

„În ianuarie 2022, ITF m-a acuzat de o potențială încălcare a regulilor anti-doping pentru că am ratat 3 încercări de testare în afara competiției într-o perioadă de 12 luni.

M-am luptat cu această acuzație la o audiere și am fost declarat nevinovat de un tribunal independent format din 3 arbitri în iunie 2022.

In January 2022, the ITF charged me with a potential anti-doping rule violation for having 3 missed out of competition test attempts in a 12-month period. I fought that charge at a hearing, and was cleared by an independent tribunal of 3 arbitrators in June of 2022. The ITF…

— Mikael Ymer (@MikaelYmer) July 18, 2023