Șoc la CE masculin de baschet! Deținătoarea titlului, Spania, nici măcar nu a trecut de grupe

Echipa Spaniei, campioana en titre, a fost eliminată de la Campionatul European de baschet masculin – EuroBasket 2025, găzduit de Cipru, Polonia, Finlanda și Letonia, după ce s-a înclinat cu 86-90 în fața Greciei, joi, la Limassol, în ultimul meci din Grupa C, transmite AFP.

Optimile au loc sâmbătă și duminică

Învinsă deja de Georgia (69-83) și de Italia (63-67), ”La Roja” a fot prezentă mereu pe podiumul european din 2007, câștigând patru din ultimele șase ediții ale EuroBasket.

Spania a fost dominată în primele trei sferturi ale partidei, revenind în ultimele minute, fără a reuși să întoarcă scorul. Starul Giannis Antetokounmpo a reușit 20 de puncte pentru eleni, iar Tyler Dorsey a adăugat 20.

Jaime Pradilla (14 puncte) și coechipierii săi au fost la trei puncte de Grecia (85-88), dar au ratat o serie de aruncări libere în ultimele secunde, care ar fi putut schimba soarta partidei.

Franța a ocupat primul loc în Grupa D, după 114-74 cu Islanda, dar și cu ajutorul Sloveniei, care a învins Israelul cu 106-96, după o evoluție de excepție a starului Luka Doncic, cu 37 de puncte și 11 recuperări.

Grecia, care are două titluri continentale (1987, 2005) va juca în optimi cu Israelul.

Rezultatele meciurilor de joi de la EuroBasket 2025:

Grupa C

Spania – Grecia 86-90

Italia – Cipru 89-54

Bosnia-Herțegovina – Georgia 84-76

Clasament final

Grecia 9 puncte Italia 9 puncte Bosnia-Herțegovina 8 puncte Georgia 7 puncte Spania 7 puncte Cipru 5 puncte

Grupa D

Polonia – Belgia 69-70

Israel – Slovenia 96-106

Franța – Islanda 114-74

Clasament:

Franța 9 puncte Polonia 8 Slovenia 8 Israel 8 Belgia 7 Islanda 5

Primele patru clasate din fiecare grupă s-au calificat în optimile de finală. La egalitate de puncte, departajarea s-a făcut prin rezultatul direct.

Programul optimilor de finală, care vor avea loc la Riga (Letonia):

Sâmbătă: Turcia – Suedia, Germania – Portugalia, Lituania – Letonia, Serbia – Finlanda

Duminică: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Franța – Georgia, Italia – Slovenia, Grecia – Israel