Șoc la CM de volei! Serbia, cu Gianni Crețu antrenor, a învins Brazilia, calificându-se în optimi! 3 forțe au părăsit competiția: Franța, Japonia și Brazilia

Performanță senzațională reușită de Giani Crețu, românul care antrenează naționala Serbiei.

Serbia va întâlni în „optimi” naționala Iranului

Plavii au reușit astăzi să învingă Brazilia și să se califice în optimile de finală.

Serbia începuse Mondialul cu un eșec surprinzător, 0-3 cu Cehia, dar apoi a reușit să bată China și Brazilia! Medaliații cu bronz la ultimul Mondial, brazilienii au fost eliminați!

Nu e singurul nume mare care nu a prins optimile de finală! Franța, campioana olimpică, a fost și ea eliminată, la fel Japonia (locul 5 mondial). Serbia va întâlni în „optimi” naționala Iranului!