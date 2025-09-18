Șoc la CM de volei! Serbia, cu Gianni Crețu antrenor, a învins Brazilia, calificându-se în optimi! 3 forțe au părăsit competiția: Franța, Japonia și Brazilia
Articol de Gabriel Ion - Publicat joi, 18 septembrie 2025, ora 22:15,
Performanță senzațională reușită de Giani Crețu, românul care antrenează naționala Serbiei.
Serbia va întâlni în „optimi” naționala Iranului
Plavii au reușit astăzi să învingă Brazilia și să se califice în optimile de finală.
Serbia începuse Mondialul cu un eșec surprinzător, 0-3 cu Cehia, dar apoi a reușit să bată China și Brazilia! Medaliații cu bronz la ultimul Mondial, brazilienii au fost eliminați!
Nu e singurul nume mare care nu a prins optimile de finală! Franța, campioana olimpică, a fost și ea eliminată, la fel Japonia (locul 5 mondial). Serbia va întâlni în „optimi” naționala Iranului!