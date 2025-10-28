Șoc la Mastersul de la Paris! Liderul mondial, Carlos Alcaraz, a fost eliminat după un singur meci

Numărul 1 mondial şi favorit al Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz, a fost eliminat de britanicul Cameron Norrie încă de la debutul său în competiţie, marţi seară, în turul doi.

Următorul adversar este unul dintre verii Vacherot și Rinderknech

Britanicul, locul 31 mondial, s-a impus cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, în două ore şi 22 de minute.

Seria de victorii consecutive a lui Alcaraz în Masters 1000 se opreşte astfel la 17, după titlurile câştigate la Monte-Carlo, Roma şi Cincinnati.

La Rolex Paris Masters, câştigătorul Roland-Garros şi al US Open 2025 nu a trecut niciodată de sferturile de finală.

În turul următor, Norrie îl va înfrunta pe câştigătorul duelului Valentin Vacherot – Arthur Rinderknech. Cei doi sunt veri și s-au întâlnit și în finală la Shanghai, pe 12 octombrie, când Vacherot, aflat atunci pe locul 204, s-a impus cu 4-6, 6-3, 6-3.