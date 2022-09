Șoc la Openul Marii Britanii la snooker! Ronnie O’Sullivan, învins în Turul 1 de numărul 63 mondial

Jucătorul englez de snooker Ronnie O’Sullivan a fost învins în primul tur la British Open, cedând cu 1-4 în fața elvețianului Alexander Ursenbacher.

Alexander Ursenbacher spune că un meci cu Ronnie O’Sullivan este testul suprem pentru orice jucător de snooker

O’Sullivan, de 7 ori campion mondial și liderul mondial, nu a avut replică în fața jucătoruuli aflat pe locul 63 în lume.

În fața mamei sale, Florenca, venită pentru prima oară în tribune să își urmărească fiul, elvețianul a început cu un break de 69 de puncte, apoi s-a distanțat la 2-0. Ronnie a redus diferența, dar ultimele două frame-uri au fost adjudecate de jucătorul din Țara Cantoanelor.

Ursenbacher îl conduce cu 3-1 pe O’Sullivan în meciurile directe, după ce l-a mai învins la Openul Țării Galilor în 2019 și la Campionatul Marii Britanii 2020. Niciun jucător clasat atât de slab nu are un palmares pozitiv contra celui mai mare jucător de snooker din istorie.

„Nu credeam că mama mea va veni vreodată să mă urmărească, pentru că are un program de lucru foarte încărcat”, a spus Ursenbacher, care îl va întâlni pe englezul Joe O’Connor.

„Am fost surprins când am văzut-o azi dimineață. Eram atât de fericit încât am știut că nu aveam cum să pierd în seara asta. Am fost foarte nervos toată ziua, eram anxios și nu puteam mânca.

Este cea mai bună mamă pe care ți-o poți dori, dar asta a pus presiune pe mine pentru că am vrut să o fac mândră.

Împotriva celor mai buni jucători este simplu să te motivezi. Nu cunosc pe nimeni care să nu vrea să joace împotriva lui Ronnie. Pentru mine, este testul suprem, deoarece el este cel mai mare jucător care a pus mâna pe tac.

Recent, am slăbit. Pisica mea a murit în aprilie și asta m-a ajutat pentru că eram atât de supărat încât nu puteam mânca nimic. După ce mi-am revenit, am reușit să mă mențin la aceeași greutate”, a mai spus Ursenbacher, conform site-ului oficial.