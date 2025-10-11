Șoc la turneul de la Shanghai! Novak Djokovic a fost eliminat în semifinale de un jucător din afara Top 200 ATP

Jucătorul monegasc de tenis Valentin Vacherot, nr. 204 mondial și provenit din calificări, s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China).

Fostul lider mondial a fost de mai multe ori pragul abandonului, încheind câteva puncte în genunchi

Întrecerea este dotată cu premii totale de 9.196.000 de dolari, iar Vacherot s-a impus în două seturi, 6-3, 6-4, în fața sârbului Novak Djokovic, al cincilea jucător al lumii, diminuat fizic.

Vacherot (26 ani), primul jucător din Principat care a învins un membru din Top 10 și care dispută o finală în circuitul ATP, îl va înfrunta duminică pe învingătorul semifinalei dintre francezul Arthur Rinderknech (54 ATP) și rusul Daniil Medvedev (18 ATP).

În căldura și umiditatea de la Shanghai, sârbul de 38 de ani a părut în anumite momente în pragul abandonului, încheind câteva puncte în genunchi sau sprijinit în racheta sa.