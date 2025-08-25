Șoc la US Open! Madison Keys, campioana de la Australian Open, a fost eliminată în primul tur

Madison Keys, câştigătoare a Openului Australiei, a fost eliminată luni, la debutul său la US Open, fiind învinsă, scor 7-6 (12/10), 6-7 (3/7), 7-5, de mexicanca Renata Zarazua.

Următoarea adversară a mexicancei este franţuzoaica Diane Parry

Jucătoarea clasată pe locul 6 mondial este prima membră a topului 10 feminin eliminată pe terenurile de hard ale ultimului Grand Slam al sezonului.

Clasată pe locul 82, Zarazua obţine prima sa victorie în şapte meciuri împotriva unor jucătoare din top 10 şi o va înfrunta în runda următoare pe franceza Diane Parry (locul 107).

Luni, ea a devenit prima mexicană din ultimii treizeci de ani (Openul Australiei 1995) care a învins una dintre primele zece favorite ale unui turneu de Grand Slam.

Keys nu mai pierduse în primul tur al unui turneu de Grand Slam din 2021, de la US Open, când a fost învinsă de compatrioata sa Sloane Stephens, câştigătoarea turneului în 2017.