Solskjaer, despărţire cu lacrimi în ochi! Surpriză colosală pentru banca lui United!

Ole Gunnar Solskjaer şi-a luat rămas bun de la fanii lui Manchester United într-un interviu emoţionant pentru site-ul oficial al clubului. Presa din Anglia ia în calcul o surpriză imensă pentru înlocuirea norvegianului.

Solskjaer le-a mulţumit jucătorilor, fanilor şi conducerii pentru cei trei ani în care a fost manager al lui Manchester United. Norvegianul i-a urat succes celui care îl va înlocui pe banca „diavolilor”, într-un interviu emoţionant publicat de site-ul oficial al clubului de pe Old Trafford.

„Cred că toată lumea ştie că am dat totul pentru acest club care înseamnă totul pentru mine. Ne potrivim, dar din păcate nu am obţinut rezultatele de care aveam nevoie şi este timpul să mă dau la o parte. Nu vreau să prezic ceva, dar de două ori am plecat de la Molde şi au câştigat titlul anul viitor, aşa că numai bine cui va veni! Astea sunt aşteptările mele!” – a declarat antrenorul norvegian cu lacrimi în ochi.

În Anglia se vorbeşte tot mai mult despre o variantă surprinzătoare pentru înlocuirea lui Solsjkaer. Potrivit jurnaliştilor de la Sky Sports, Mauricio Pocchetino s-ar fi declarat interesat de postul de manager la Manchester United. Argentinianul ar putea pleca de la PSG, acolo unde are un start dificil de sezon. Rocada ar putea fi completată de sosirea lui Zinedine Zidane, liber de contract, pe banca parizienilor!

După plecarea lui Solskjaer, Cristiano Ronaldo a postat un mesaj special pentru antrenorul norvegian.

„A fost atacantul meu când am ajuns pe Old Trafford prima oară şi mi-a fost antrenor la revenirea la Manchester United. Dar, înainte de toate, Ole este un om excepţional. Îi doresc tot ce este mai bun din ceea ce viaţa i-a rezervat. Succes, prietenul meu! Meriţi” – a scris portughezul.

Favoriţii pentru banca lui Manchester United

Casele de pariuri britanice au anunţat deja cotele pariurilor pe numele următorului manager al lui United.

Mauricio Pocchetino 2,5

Brendan Rodgers 3,5

Michael Carrick 3,5

Zinedine Zidane 7

Erik ten Hag 7

Laurent Blanc 14

La meciul cu Villarreal de marţi seară, interimarul Michael Carrick va sta pe banca tehnică a englezilor. Mijlocaşul a fost asistentul lui Solskjaer în perioada de trei ani petrecută la Manchester United.