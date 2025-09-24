Sorana Cîrstea a debutat cu victorie la Beijing. Românca este în optimile competiției

Sorana Cîrstea a debutat cu victorie la Beijing, trecând în primul tur de Caroline Dolehide, scor 6-2, 6-3, și s-a calificat în optimile turneului WTA din China, unde o va întâlni pe Karolina Muchova, favorita numărul 13.

Sorana Cîrstea continuă seria rezultatelor foarte bune pe hard, reușind să câștige fără emoții primul său meci la Beijing. Românca a intrat excelent în partidă și a condus rapid cu 3-0, avantajul fiind suficient pentru a încheia primul set cu 6-2 în fața americancei Caroline Dolehide.

Cîrstea a dominat debutul, impunându-se la aproape toate mingile importante.

În setul secund, Sorana a făcut break rapid și s-a distanțat, însă Dolehide a revenit, egalând la 3.

Jocul ofensiv al româncei a făcut diferența pe final, adjudecându-și ultimele trei game-uri și închidând meciul cu 6-3, după puțin peste o oră.