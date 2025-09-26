Sorana Cîrstea a fost eliminată în turul 2 la Beijing

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, a fost eliminată, vineri, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.

Românca se alege cu 35 de puncte WTA

Cîrstea a fost învinsă de favorita 13, jucătoarea cehă Karolina Muchova (15 WTA), scor 6-2, 6-3, într-o oră şi 23 de minute.

Aflată în ultimul an al carierei, românca a obţinut la Beijng un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA.