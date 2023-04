Sorana Cîrstea a justificat lipsa performanțelor din ultimii 10 ani: „Uneori lucrurile erau destul de dezordonate”

Jucătoarea română Sorana Cîrstea a avut rezulktate excelente în martie, calificându-se în sferturi la Indian Wells și în semifinale la Miami.

„Uneori lucrurile erau destul de dezordonate, dar Thomas a aranjat acest puzzle”, a spus Sorana Cîrstea

La revenirea în țară, ea a explicat că un rol important în realizareea acestei performanțe o are antrenorul Thomas Johansson. Cei doi au început colaborarea în octombrie. Anterior, suedezul i-a mai pregătit pe Borna Coric, Maria Sakkari, Filip Krajinovic și David Goffin. Cu acesta din urmă a avut și cele mai bune rezultate, belgianul revenind în Top 10 ATP.

„Am început cu Thomas în octombrie, iniţial aveam o accidentare la umăr care din septembrie m-a scos din circuit. Cred eu că are o viziune extrem de bună asupra jocului şi are extraordinar de multă experienţă la nivel înalt, însemnând semifinale, finale de turnee mari.

Mereu am avut un potenţial uriaş, însă poate uneori lucrurile erau destul de dezordonate şi el a venit şi a aranjat acest puzzle ca să ajung la potenţialul pe care mi-l doresc.

Simt că există o chimie specială. Nu vreau să iau nimic… pentru că mereu am vorbit extrem de frumos şi de antrenorii mei de dinainte, am avut nişte antrenori de nota 10, sunt foarte recunoscătoare.

Însă, da, cu Thomas am făcut acest click, a venit cu această experienţă de jucător de TOP 10, cu această mentalitate un pic mai relaxată, dar în egală măsură mult mai matură. Şi să spun că ne completăm foarte bine”, a spus Sorana Cîrstea.

„Nu pot să mai spun cu voce tare. Eu am obiectivele mele legat şi de rezultat, legat şi de clasament. Însă cred eu că rezultate sunt o consecinţă a muncii şi vom vedea cum vor fi.

Tot ce pot să controlez este munca pe care o fac şi voi încerca să fiu pe aceeaşi linie. Sper să continui tot sezonul în acelaşi mod”, a declarat Sorana Cîrstea.