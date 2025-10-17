Sorana Cîrstea, alături de Jaqueline Cristian în semifinalele turneului de la Osaka

Circuitul feminin de tenis se află în această perioadă în Asia, acolo unde să desfășoară mai multe competiții importante. Cele mai bune două jucătoare ale României, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, au ales să evoluez la WTA Osaka 2025.

Sorana Cîrstea, alături de Jaqueline Cristian în semifinalele turneului

Sorana Cîrstea este în semifinalele turneului de la Osaka. Românca s-a impus în fața sportivei Viktorija Golubic în 3 seturi, scor 6-2, 2-6, 6-2 și a ajuns în ultimele patru pretendente la titlu.

Interesant este faptul că România trimite două sportive pe panoul final. Înainte ca Sorana Cîrstea să ajungă în semifinală, Jaqueline Cristian a profitat de faptul că Naomi Osaka a decis să abandoneze partida directă.

În penultimul act, Sorana se va duela cu favorita 4 a turneului, Leylah Fernandes (23 de ani, #27 WTA), care a trecut în „sferturi” de Rebecca Sramkova (28 de ani, #65 WTA), scor 7-6(2), 6-3.

De cealaltă parte, Jaqueline va juca pentru un loc în finală cu învingătoarea dintre Tereza Valentova (18 ani, #78 WTA) și Olga Danilovic (24 de ani, #49 WTA).