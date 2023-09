Sorana Cîrstea, despre secretul victoriei cu Bencic: ”Nu am lăsat-o să respire”

Jucătoarea Sorana Cîrstea, locul 30 WTA, s-a calificat, duminică, în sferturile de finală ale turneului de grand slam US Open.

Românca a trecut în optimi de elveţiana Belinda Bencic, locul 13 WTA şi cap de serie 15, scor 6-3, 6-3.

Cîrstea a dezvăluit care a fost secretul victoriei sale cu Bencic.

”Sunt foarte bucuroasă de victorie. Am muncit mult ca să fiu aici astăzi și, în general, în ultimii ani am simțit că joc bine și că depun multă muncă, dar poate că victoriile nu au fost pe măsură. Mă bucur că anul acesta au început să se lege lucrurile și să am și o răsplată, după atâta muncă.

A fost un meci pe care l-am început bine, solid, nu am lăsat-o să respire la începutul partidei și cred eu că asta a făcut diferența”, a declarat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat Eurosport.