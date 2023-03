Sorana Cîrstea este în sferturi la Miami! Adversară infernală pentru româncă

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (74 WTA) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Miami.

Ea a învins-o în optimile competiției dotată cu premii totale de 8,8 milioane de dolari o pe cehoaica Marketa Vondrousova (103 WTA) cu 7-6 (3), 6-4.

YET to drop a set 🔥@sorana_cirstea takes out Vondrousova 7-6(3), 6-4 to reach her first quarterfinal in Miami where she will face either Krejcikova or Sabalenka…#MiamiOpen pic.twitter.com/WM02HKNgEP

— wta (@WTA) March 27, 2023