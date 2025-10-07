Sorana Cîrstea, în turul doi la Wuhan, după ce a trecut de Jelena Ostapenko, care a abandonat în setul doi

În turul doi, Sorana va evolua cu chinezoaica Zhang Shuai (locul 142 mondial), care a trecut de americanca Emma Navarro, cap de serie 14, scor 6-2, 2-6, 6-3.

Tot în turul doi la Wuhan a acces marţi şi Jaqueline Cristian, care urmează să evolueze cu kazaha Elena Rîbakina.

Turneul de la Wuhan este dotat cu premii totale de 3,654,963 de dolari.

Calificarea în turul doi este recompensată cu premii de 23.450 de dolari şi 45 de puncte WTA.