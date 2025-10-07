Sorana Cîrstea, în turul doi la Wuhan, după ce a trecut de Jelena Ostapenko, care a abandonat în setul doi
Sorana Cîrstea, locul 58 WTA, s-a calificat, marţi, în turul doi al turneului de categorie WTA1000 de la Wuhan (China).
Cîrstea a beneficiat în primul tur de abandonul letonei Jelena Ostapenko, locul 25 WTA, la scorul de 6-0, 2-1 pentru româncă.
Ostapenko a acuzat probleme medicale, iar cele două jucătoare au petrecut 42 de minute pe teren.
În turul doi, Sorana va evolua cu chinezoaica Zhang Shuai (locul 142 mondial), care a trecut de americanca Emma Navarro, cap de serie 14, scor 6-2, 2-6, 6-3.
Tot în turul doi la Wuhan a acces marţi şi Jaqueline Cristian, care urmează să evolueze cu kazaha Elena Rîbakina.
Turneul de la Wuhan este dotat cu premii totale de 3,654,963 de dolari.
Calificarea în turul doi este recompensată cu premii de 23.450 de dolari şi 45 de puncte WTA.