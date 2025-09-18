Sorana Cîrstea, învinsă de Iga Swiatek în turul doi la Korea Open

Sorana Cîrstea, locul 66 WTA, a fost învinsă, joi, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 500 Korea Open, de la Seul, de favorita principală şi numărul 2 mondial, poloneza Iga Swiatek.

Swiatek s-a impus, scor 6-3, 6-2, după o oră şi 33 de minute.

În faza următoare a competiţiei, câştigătoarea va evolua cu învingătoarea meciului dintre Barbara Krejcikova – Emma Răducanu.

Prin prezenţa în optimi, românca şi-a asigurat un premiu de 15.700 de dolari şi 60 de puncte.