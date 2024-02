Sorana Cîrstea își face curaj înaintea meciului cu Iga Swiatek: „Am intrat pe o pantă ascendentă”

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (22 WTA) joacă azi în turul 2 la Doha, împotriva liderului WTA, poloneza Iga Swiatek.

„Am intrat pe o pantă ascendentă”, a spus Sorana Cîrstea înaintea meciului cu Iga Swiatek

Meciul începe puțin după ora 19:00 a României, iar omânca este optimistă în privințșa obținerii unui rezultat bun.

Dacă poloneza a fost exceptată de la primul tur, în calitate de prin cipală favorită a competiției, Sorana a învins-o pe americanca Sloane Stephens (39 WTA), cu 6-3, 6-2.

„Din păcate, în Australia, rezultatele nu s-au legat, am avut în primele două turnee adversare destul de dificile pentru primul tur.

Apoi, la Australian Open nu am reușit să-mi găsesc jocul, dar mă bucur pentru că am continuat să-mi fac treaba, să-mi fac antrenamentele, pregătirea fizică.

Știu că tenisul este acolo. De multe ori sunt lucuri minore la care trebuie să lucrez și acum simt că am intrat pe o pantă ascendentă.

Am jucat bine săptămâna trecută la Abu Dhabi, dar mă bucur că am reușit să câștig și să țin jocul la același nivel și la Doha”, a spus ea.

Sorana Cîrstea intră în Top 20 WTA, dacă se califică în finală la Doha

Românca poate ajunge în Top 20 WTA, pentru prima dată după două decenii de carieră. Pentru asta, trebuie să se califice în finală.

„O știu destul de bine pe Iga. M-am antrenat destul de mult cu ea în ultima vreme. Probabil și ea mă știe foarte bine. Un meci dificil.

Este numărul 1, înseamnă că face ceva bine. Mereu am încredere în șansele mele. Mereu intru să câștig. Nu va fi un meci ușor, pentru că greșește puțin”, a recunoscut românca, la Digi Sport.

„Normal că îmi doresc să intru în Top 20, mai ales că sunt aproape. Simt că am jocul necesar. Am bătut destul de multe jucătoare din Top 10, Top 20. Am nevoie de un pic mai multă consistență”, a încheiat ea.