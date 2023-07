Sorana Cîrstea nu se gândește la meciul din turul 3 de la Wimbledon: „Am nevoie să aterizez cu picioarele pe pământ”

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea va juca în turul 3 la Wimbledon cu brazilianca Beatriz Haddad Maia, dar încă nu se gândește la acest meci.

„După primul set am fost frustrată”, recunoaște Sorana Cîrstea

Cîrstea (36 WTA) a părodus una dintre surprizele din turul 2, eliminând-o pe letona Jelena Ostapenko (17 WTA, cs 17) cu 4-6, 7-6 (6), 6-4.

„O jucătoare pe care nu o învinsesem până astăzi, o jucătoare destul de dificilă, din punctul meu de vedere chiar extrem de dificilă.

Am simțit de la ultimul meci, de la Roma, când am pierdut în decisiv, că mă pot apropia de ea, am avut un antrenament la Birmingham împreună, unde la fel am câștigat. Am simțit că de data aceasta o pot bate.

Primul set a fost la un punct, două diferență și a fost normal ca după primul set să fiu frustrată, pentru că simțeam că joc bine, că pot să o bat, dar în același timp scorul era de partea ei.

Am zis că azi nu o să mai repet greșelile din trecut, am zis că nu o să îi mai dau ocazia să fie agresivă, să preia controlul și am încercat să mă gândesc că azi e ziua mea, sunt aici să câștig acest meci și am armele necesare pentru asta”, a spus Cîrstea, potrivit Eurosport.

„Am nevoie să aterizez cu picioarele pe pământ”, a spus Sorana Cîrstea după victoria cu Jelena Ostapenko

Organizatorii au afișat programul zilei de mâine, iar partida Soranei cu Beatriz (13 WTA, cs 13) „lipsește”. Altfel spus, confruntarea va avea loc sâmbătă.

„Jelena este o jucătoare în formă, jucătoarea cu cele mai multe victorii pe iarbă. Știam că va fi un meci dificil, că ea are doar un plan de joc, foarte agresiv, dar azi știam că trebuie să servesc bine și să fiu agresivă, să încerc să dau în retur pe serviciul 2. Este o jucătoare care te poate intimida, dar dacă îi faci față, la un moment dat clachează.

Momentan nu mă gândesc la meciul din turul 3. De ieri, după victoria din primul tur, totul a fost pe repede înainte. Programul a venit la ora 10. Acum am nevoie de o zi ca să aterizez cu picioarele pe pământ, să îmi dau seama ce se întâmplă. Mâine voi merge la antrenament și vom face planul pentru meciul cu Haddad.

Am jucat deja două meciuri cu ea, unul pierdut, unul câștigat. Este o jucătoare în formă, joacă bine pe iarbă, dar momentan mă bucur pentru victoria de azi mai mult și de mâine mă voi gândi la turul 3”, a încheiat Sorana.