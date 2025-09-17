Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Korea Open și o va înfrunta pe Iga Swiatek

Sorana Cîrstea, locul 66 WTA, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 500 Korea Open, de la Seul, şi o va înfrunta pe favorita principală şi numărul 2 mondial, poloneza Iga Swiatek.