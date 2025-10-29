Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la Hong Kong Open

Sorana Cîrstea, locul 45 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 Hong Kong Open, cu premii totale de 275.094 dolari.

Cîrstea, favorită 7, a trecut în optimi de sportiva australiană Ajla Tomljanovic, numărul 86 mondial, scor 4-6, 6-4, 6-3.

Meciul a durat două ore şi 21 de minute.

În faza următoare, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe câştigătoarea meciului Eva Lys (Germania, 44 WTA) – Leylah Fernandez (Canada, 22 WTA, cap de serie 2).

Prin calificarea în sferturi, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 6.815 dolari şi 54 de puncte.