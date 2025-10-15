Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la Japan Open

În sferturile de finală este calificată şi Jaqueline Cristian, locul 47 WTA. Ea a trecut în optimi de favorita 8, sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro (40 WTA), scor 0-6, 6-4, 6-2, şi o va întâlni pe favorita principală, japoneza Naomi Osaka (16 WTA). Osaka a învins-o în optimi pe jucătoarea olandeză Suzan Lamens, locul 57 WTA, scor 7-6 (6), 3-6, 6-2.

Prin calificarea în sferturi, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea şi-au asigurat premii de câte 6.815 dolari şi 54 de puncte.