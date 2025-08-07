Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Cincinnati

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o joi pe croata Donna Vekic şi s-a calificat în turul secund al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a avut nevoie de două ore şi 21 de minute pentru a dispune, în primul tur de la Cincinnati Open, de o jucătoare mai tânără şi clasată mult mai bine în ierarhia mondială, croata Donna Vekic (29 de ani, locul 53 WTA).