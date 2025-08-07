Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Cincinnati
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat joi, 07 august 2025, ora 21:41,
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o joi pe croata Donna Vekic şi s-a calificat în turul secund al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a avut nevoie de două ore şi 21 de minute pentru a dispune, în primul tur de la Cincinnati Open, de o jucătoare mai tânără şi clasată mult mai bine în ierarhia mondială, croata Donna Vekic (29 de ani, locul 53 WTA).
Sorana s-a impus în trei seturi, scor 6-1, 4-6, 6-3, şi o va înfrunta în turul al doilea de la turneul WTA 1000 Cincinnati Open pe poloneza Magdalena Frech (27 de ani, locul 25 WTA).