Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian joacă, marţi, în primul tur la US Open, conform programului anunţat de organizatori.

Sorana Cîrstea, locul 71 WTA, va evolua cu sportiva argentiniană Solana Sierra, locul 74 mondial, în al treilea meci de pe terenul 6.

Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, va juca în compania americancei Danielle Collins, locul 61 mondial, în al doilea meci depe terenul 17.