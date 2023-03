Sorana Cîrstea, sinceră după ce a bătut-o pe Aryna Sabalenka: ”Asta a fost foarte important!”

Sorana Cîrstea, locul 74 WTA, s-a calificat, miercuri, în semifinalele turneului de categorie WTA 1000 Miami Open, trecând în sferturi de belarusa Arina Sabalenka, locul 2 mondial.

Românca s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, după un meci în care a făcut dooar nouă greşeli neforţate, în timp ce adversara sa a avut 21.

După meci, Sorana Cîrstea a dezvăluit care a fost cel important lucru din meci.

”A fost foarte important începutul puternic. Știam că dacă nu încep bine, Aryna odată ce are un break sau un anumit avantaj, va fi greu de bătut.

La 4-3, după ce mi-am pierdut serviciul, a fost extrem de important să stau concentrată, să urmăresc planul de joc, să fiu agresivă în joc. Cred că acolo s-a jucat meciul”, a spus Cîrstea, la DigiSport.

”Odată ce am făcut acel sfert de finală și meciul cu numărul 1, cu Swiatek, m-a ajutat, deși l-am pierdut. Am învățat foarte multe din acel meci și am venit la Miami cu altă încredere.

Sunt mai liniștită pe teren, mai cerebrală și jocul cred că a crescut de la Indian Wells și până acum”, a mai spus Sorana, pentru Digi Sport.