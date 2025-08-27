Sorana Cîrstea triumfă după succesul de la Cleveland. Românca s-a calificat în turul doi la US Open

Cîrstea şi Muchova s-au mai întâlnit până în prezent de şase ori, ultima dată în sferturi la Dubai, în acest an (învingătoare Muchova, scor 6-2, 7-5). Ele s-au înfruntat şi la US Open de două ori: în 16-imi în 2020 – victorie Muchova cu 6-3, 2-6, 7-6 (7) şi în sferturi în 2023 – victorie Muchova cu 6-0, 6-3.

Per total, din şase meciuri cu Muchova, Sorana Cîrstea a câştigat doar unul, în 2023, în 16-imi la Miami (7-5, 6-1).

Prin calificarea în turul doi la ediţia din acest an a US Open, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 154.000 de dolari.